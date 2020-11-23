Hatay'da gazete patronu korona virüse yenik düştü

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Hatay'da, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan bir yerel gazete patronu hayatını kaybetti.

Hatay'da bulunan Hatay Zafer ve Altınözü Havadis gazetelerinin imtiyaz sahibi iş adamı Teyfik Fazlı Doğan'ın, solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede korona virüs testi pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldığı ilk andan itibaren sağlık durumu kritik olan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Teyfik Fazlı Doğan, hayatını kaybetti.

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