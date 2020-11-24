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(ÖZEL) Hataylı halterci Osman Kalçın, Rusya´dan üç dünya rekoru ile döndü

DHA

(ÖZEL) Hataylı halterci Osman Kalçın, Rusya´dan üç dünya rekoru ile döndü


"Kendi kilosunun iki katından fazlasını kaldırdı"
"Türkleri düşün oğlum!"
"600 Rus sporcu arasında, 4 Türk oradaydık"
"Babama dünya rekoru kıracağım dedim"
Anne Gökçen Kalçın: İzlerken ağladım
İzzet NAZLI / HATAY,(DHA)Rusya'da gerçekleşen Powerlifting IPL Şampiyonası'nda 'Bench Press' kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Hataylı halterci Osman Kalçın, yarışmada üç dünya rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Bilimleri Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Osman Kalçın, ev ortamında kendi imkanları ile hazırlandığı şampiyonda kırılması güç olan 3 dünya rekorunu kırarak, yurda gururla döndü.
KENDİ KİLOSUNUN İKİ KATINDAN FAZLASINI KALDIRDI
Altı senedir sporla ve son üç senedir de powerliftingh ile uğraştığını belirten Kalçın, şöyle konuştu: 
"Genellikle yaptığım kaldırışlar çok kuvvetliydi ve arkadaşlarımın yönlendirmesiyle yarışmalara hazırlanmaya başladım. Bu sene de hazırlıklara devam ederken koronavirüsten dolayı evde çalışmalara başladım. Antalya'da takım sorumlumuz Murat Tuğral ile irtibat kurdum ve ona 56 kilogram sıkletinde dünya rekoru kırabileceğimi söyledim ve bunu başardım. Katıldığım şampiyonada, gençlerde 3 tane dünya rekoru kırdım. Benden önceki rekor 102.5 kiloydu, ben ilk hakkımda 102.5 kilo kaldırdım ve dünya rekoruna ortak oldum. Daha sonra 105 kilo kaldırdım ve yeni bir dünya rekoru kırdım ve son hakkımda ise 112.5 kilo kaldırarak ki bu benim kilomun 2.2 katına tekabül ediyor, 112.5 kilo kaldırarak üçüncü dünya rekorunu kırdım ve 3 dünya rekoru ile evime döndüm. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonu oldum." 
"TÜRKLERİ DÜŞÜN OĞLUM!"
Türkiye'yi Rusya'da başarılı bir şekilde temsil ettiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Kalçın, "İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. Özellikle üçüncü hakkımda halteri kaldırmadan önce Murat Şirmen hocam, arkamda durarak 'Türkleri düşün oğlum!, Türkler için bunu kaldır' dedi. Ben de 112.5 kilogram kaldırarak büyük bir rekora imza attım. Çok mutluyum, çok gururluyum. Vatanıma milletime armağan ediyorum" şeklinde konuştu.
"600 RUS SPORCU ARASINDA, 4 TÜRK ORADAYDIK"
Rusya'ya giderken tek düşüncesinin dünya rekoru olduğunu vurgulayan Kalçın, "Yarışmada yaklaşık 600 kadar Rus sporcu vardı ve biz sadece 4 Türk oradaydık. Benim sıram geldiği zaman tek düşündüğüm şey rekordu" dedi.
"BABAMA DÜNYA REKORU KIRACAĞIM DEDİM"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapanmasının ardından evde çalışmak zorunda kaldığını ve babasına çalışmalar için spor aletlerini alması için rica ettiğini 'dünya rekorlarını kıracağım' dediğini ifade eden Kalçın, "Ben kendi imkanlarımla evimde salonumu inşa ettim ve koronavirüsten sonra, bu barı ve bu sehpayı antrenman aletlerini babama alması için ısrar ettim, 'dünya rekorlarını kıracağım' dedim. Sağ olsun babam da beni kırmadı, bu aletleri bana aldı" dedi. Kendisini yalnız bırakmayan, destekleyen başta ailesi olmak üzere, hocası Murat Tuğral ve Murat Şirmen'e teşekkür eden Kalçın, yeni rekorlar kırmak için çalışmalara devam edeceğini ve destek beklediğini söyledi. Kalçın, ayrıca bütün gençleri spor yapmaya davet etti.
ANNE GÖKÇEN KALÇIN: İZLERKEN AĞLADIM
Şampiyon Osman Kalçın'ın annesi Gökçen Kalçın da oğlunun rekorlarıyla çok duygulandığını ifade ederek, "Ben çok korkmuştum aslında, ben gitsin çok istememiştim ama babası çok istedi, ben de arkasında durdum. Ama böyle beklemiyordum, çok sevindim. İzlerken de ağladım, çok heyecanlandım. Bizler hep destekçisiyiz, herkes arkasında başarılı olmasını istiyoruz. İnşallah hayırlısıyla bir daha rekor kırar" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Halter çalışmasından detaylar
Sporcu Osman Kalçın'ın konuşması
Anne Gökçen Kalçın'ın konuşması
Yarışmalardan detaylar
Aile üyelerinden detaylar
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-11-24 10:05:36

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