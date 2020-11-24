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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afrin'de bombalı araç patladı

İHA

Afrin'de bombalı araç patladı

– Suriye’nin Afrin merkezdeki Azez yolunda bombalı aracın patlatılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetti, 17 kişide yaralandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "24 Kasım 2020 günü saat 16.35 sıralarında Afrin Merkez Azez yolu üzerinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde 2 şahsın hayatını kaybettiği, 17 şahsın çeşitli yerlerinde yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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