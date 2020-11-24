Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı

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Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA) HATAY'da Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in koronaviras testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in ailesi ile birlikte evde karantinaya alındığı açıklandı. Başkan Keskin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU

2020-11-24 22:35:34



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