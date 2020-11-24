Dörtyol Belediye Başkanı Keskin’in Covid testi pozitif çıktı

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Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yeni tip korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dörtyol Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Keskin’in, Covid19'a yakalandığını açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada Başkan Keskin’in hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımı ile birlikte tedavi sürecini evinde geçireceği belirtildi.

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