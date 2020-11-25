AK Parti Hatay İl Başkanı Yeloğlu, koronavirüse yakalandı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yeloğlu'nun tedavisi evde devam ediyor.

AK Parti Hatay İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, "Şu an sağlık durumu iyi, evinde istirahat etmektedir. İl başkanımıza acil şifalar dileriz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-25 12:27:29



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