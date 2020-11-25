Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 2 Hatayspor, Karacabey Belediyespor'a penaltılarda elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 22 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 76 mağlup olarak elendi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Mehmet Metin xx, Selahattin Altay xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Burak Can Çamoğlu (Berk Aygün dk. 91 ?), Alexsandros Katranis xx, Soner Örnek xx (Isaac Sackey dk. 46 x), Helder Barbosa xx (David Akıntola dk. 70 xx), Boupendza xx, Gökhan Karadeniz xx (Idır Quali dk. 76 x), Mirkan Aydın x, Abdurrahman Canlı xx, Yusuf Abdioğlu xx, Ruben Riberio x (Adama Traore dk. 69 x)
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Mert Altınöz, Berk Aygün, Melih Aşkar
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan xx, Ömer Faruk Gümüş xx, Gökhan Erdöl x (Sefa Durmuş dk. 46 ?), Alper Karaman dk. 61 x), İlyas Yılmazer xx, Abdullah Aydın xx, Taşkın Kartal xx, Onur Özcan x (Sergen İlhan dk. 46 xx), Temel Taşkın xxx, Rasimcan Değirmenci xx, Berk Ali Nizam xx (Sadık Arda Yılmaztürk dk. 116 ?), Ömer Çetinbaş xxx
Yedekler: Hüseyin Arslan, Mehmet Alp Kahraman, Berke Özgün
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
Goller: Temel Taşkın (dk. 19), Ömer Çetinbaş (dk. 63), Karacabey Belediyespor, Soner Örnek (dk. 25), David Akıntola (dk. 81) Hatayspor
Sarı Kartlar: Isaac Sackey, David Akıntola, Berk Aygün, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Berk Ali Nizam, Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.