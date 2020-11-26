Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları konuştu: Acımız hiç dinmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları konuştu: Acımız hiç dinmedi

DHA

Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları konuştu: Acımız hiç dinmedi


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)ORDU'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ile Ankara'da bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) babası İsmail Çet, kızlarının ölümünün ardından acının hiçbir zaman dinmediğini söyledi. Yılmaz Özdemir, kızının gelecekte hep sahnelerde olmak istediğini anlatarak, "Onun yerine biz koşturuyoruz ama farklı sahnelerde oynuyoruz. Keşke onu sahnelerde izleseydim, onunla hep gurur duyuyordum. Kelebeğim, prensesim, tavşanım diye hitap ederdim ona" dedi.
Altınordu ilçesinde yaşayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019´da açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç´un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Arduç, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Ordu'da 'canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
'ACILARI DİNMEDİ'
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOL-SEV-DER) organizasyonunda erkek şiddetiyle öldürülen kadınların aileleri katıldı. Etkinliğe katılan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, kızlarının ölümünün ardından kalan acının hiçbir zaman dinmediğini kaydetti.
'KELEBEĞİM, PRENSESİM, TAVŞANIM DİYE HİTAP EDERDİM'
Ceren´in şiddet olaylarına karşı biri olduğunu ve sosyal medya hesaplarında bunu sürekli dile getirdiğini söyleyen baba Yılmaz Özdemir, ''Kızım kadına şiddet olaylarına karşıydı zaten ama en son kızımın başına geldi bu olaylar. Kızım güler yüzlü, dünyada mutluluk isteyen ve hayallerinin peşinden koşan bir çocuktu. Topluma ve insanlara karşı duyarlı bir çocuktu. Ceren iyi yetişmiş bir çocuktu. 20 yaşında donanımlıydı ve iki tane üniversite okuyordu. Bu yıl iki üniversiteden mezun olacaktı. Biz de Kuşadası´na yerleşmeyi düşünüyorduk ama tüm hayallerimiz suya düştü. Şu anda aile olarak, büyük kızım, eşim ve ben yaşayan ölüleriz. Kızımın boşluğunu doldurmaya çalışıyoruz bir şekilde ama mesela bugün Hatay´da bulunmamız, kızımın hayalleri... Kızım gelecekte hep sahnelerde olmak istiyordu. Onun yerine biz koşturuyoruz ama farklı sahnelerde oynuyoruz. Keşke onu sahnelerde izleseydim, onunla hep gurur duyuyordum. Kelebeğim, prensesim, tavşanım diye hitap ederdim ona'' dedi.
'AİLELER, ÇOCUKLARINI İYİ BİR BİREY OLARAK YETİŞTİRSİNLER'
Ailelerin çocuklarını iyi yetiştirdikleri takdirde şiddet olaylarının önüne geçileceğini söyleyen Özdemir, ''Aileler çocuklarını iyi yetiştirirlerse, iyi eğitim aldırırlarsa bu tür olaylarına önüne geçileceğini düşünüyorum. Eğitim tabii ki ilk önce ailede başlıyor, daha sonra okulda devam ediyor. İyi bir birey yetiştirmek için aile çok önemli. Ailelerden rica ediyorum, çocuklarını iyi yetiştirsinler, topluma kazandırsınlar. Biz onu öyle yetiştirdik, mutlaka böyle yetişen çocuklar var. Ceren gibi niceleri yetişiyor, onları kaybetmeyelim. Ceren gibilerin başına böyle olayların gelmesini istemiyoruz'' diye konuştu.
Baba Yılmaz Özdemir, kızının ölümüne sebep olan kişinin cezasını aldığını fakat ihmali olan 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve davanın şu an Anayasa Mahkemesi'nde devam ettiği bilgisini verdi.
'KIZIM BANA, BEN ONA ÇOK BAĞLIYDIM'
Ankara'da 29 Mayıs 2018 tarihinde öldürülen Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in babası İsmail Çet de, kızının ölümünün ardından kalan acıyı halen yaşadıklarını ve akıllarından çıkmasının mümkün olmadığını kaydetti. Kadın cinayetlerinin bir an önce durdurulması gerektiğini belirten Çet, şöyle konuştu:
"Kız babası olarak benim duygularım, diğer aile bireylerinden çok daha farklı. 2009 yılında ben eşimi kaybettim. 9 yıl aradan sonra kızımı kaybettim, üzüntüm çok büyük. Kendimiz sorumlu gibi zannediyorum. Oğlum, gelinim ve iki torunumla beraber yaşıyorum şu an. Kızım bana, ben ona çok bağlıydım. Ben kız evlatlarını çok seviyorum. Bir yerde bir kız çocuğu gördüğüm zaman, kızımın yerine koyuyorum."
Çet, anne ve babaların kızlarına sahip çıkmalarını ve yanında olmalarını istedi.
KATLEDİLEN HER BİR KADIN İÇİN FİDAN DİKİLDİ
Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOL-SEV-DER) Başkanı Gölge Kaya, `Kadın Fidan Yaşam Projesi´ kapsamında Arsuz Belediyesi´nin kendilerine bir arazi tahsis ettiğini ve yaptıkları etkinlikle fidan diktiklerini belirtti. Hatay´da meydana gelen yangınlarda zarar gören arazilere fidan dikerek nefes olmak istediklerini belirten Kaya, "Bu etkinlikte öldürülmüş kadınlarımızın isimlerini, fidanlarda yaşattık. Toplam 3 bin 224 fidan diktik ve onların tek tek isimlerini yaşatmayı amaçladık. Bu etkinliğe yakınlarını kaybeden aileleri çağırdık ve onlarla beraber fidanlarımızı diktik" dedi.
Kaya, bütün kız çocuklarının ve kadınların yaşamalarını istediklerini belirterek, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını diledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-11-26 14:11:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikildi
YEREL HABERLER Hatay’da cinayete kurban giden kadınlar için fidan ...
Atakaş Hatayspor - Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Karacabey Belediyespor: 6-7 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 2 Hatayspor, Karacabey Belediyespor'a penaltılarda elendi
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey ...
Ceren Özdemir ile Şule Çet'in babalarından Bakan Soylu´nun kadına şiddetle ilgili sözlerine destek
YEREL HABERLER Ceren Özdemir ile Şule Çet'in babalarından Bakan ...
Hatay'da cenaze yolunda kaza: 9 yaralı Mersin'den Hatay'daki akrabalarının cenazesine gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu otomobil takla atıp devrildi
YEREL HABERLER Hatay'da cenaze yolunda kaza: 9 yaralı Mersin'den ...
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan ...
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
YEREL HABERLER Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan ...
AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete protesto
YEREL HABERLER AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik ...
AK Parti Hatay İl Başkanı Yeloğlu, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Hatay İl Başkanı Yeloğlu, koronavirüse ...
Suriye'deki sivillere kış yardımı Savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere 100 tır kışlık yardım malzemesi gönderilecek.
YEREL HABERLER Suriye'deki sivillere kış yardımı Savaş mağduru ve ...
Dörtyol Belediye Başkanı Keskin’in Covid testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Dörtyol Belediye Başkanı Keskin’in Covid testi ...
Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse ...
Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser ...
Afrin'de bombalı araç patladı
YEREL HABERLER Afrin'de bombalı araç patladı
Afrin'de bombalı araç patlatıldı: 2 ölü, 17 yaralı
YEREL HABERLER Afrin'de bombalı araç patlatıldı: 2 ölü, 17 yaralı
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Payas’ta polis kadına şiddetinin önlenmesi için broşür dağıttı
YEREL HABERLER Payas’ta polis kadına şiddetinin önlenmesi için ...
Kopan parmağı yerine dikildi
YEREL HABERLER Kopan parmağı yerine dikildi
(ÖZEL) Hataylı halterci Osman Kalçın, Rusya´dan üç dünya rekoru ile döndü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hataylı halterci Osman Kalçın, Rusya´dan üç ...
Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk ...
Samandağ biberi "Aşk Reçeli" oldu Hatay'da acısıyla ünlü Samandağ biberinden reçel üretimine başlandı Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz: "Çok farklı kullanım alanları olan bir ürün ortaya çıktı. Biz ismine 'Aşk Reçeli' dedik. Çünkü hem acıyı hem de tatlıyı bir arada bulunduruyor"
YEREL HABERLER Samandağ biberi "Aşk Reçeli" oldu Hatay'da acısıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X