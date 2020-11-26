Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) ATAKAŞ Hatayspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde 10'uncu haftayı bay geçecek Hatayspor, 11'inci haftada Galatasaray'a konuk olacak. Bu karşılaşma için hazırlıklarına başlayan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Karacabey Belediyespor maçına ilk 11'de çıkan oyuncular yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncuları ise pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor, 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-26 16:52:21



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