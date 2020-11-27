Tarihi Mahremiye Camii´nin deprem terazisi asırlardır dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Mahremiye Camii´nin deprem terazisi asırlardır dönüyor

DHA

Tarihi Mahremiye Camii´nin deprem terazisi asırlardır dönüyor


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Mahremiye Camii´nin deprem terazisi altı asırdır dönüyor.
Deprem terazisi olma özelliğiyle Hatay´da ilk ve tek olan Mahremiye Camii, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. 1400-1500 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen caminin müezzini Osman Karagöz, silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmesinin, binanın zarar görmediği anlamına geldiğini söyledi.
Caminin özelliklerinden de bahseden Karagöz, "Mahremiye Camii, kesme taştan imar edilmiş, ahşap çatılı, alaturka kiremitli ve poligonal minareli bir cami yapısıdır. Mahremiye Camii, içinde bulunan deprem terazileri sebebi ile Hatay'da ilk ve tektir. Deprem terazileri, zamanında şiddetli bir depremde caminin zarar görüp görmediğinin anlaşılması için yapılmıştır. Deprem terazileri, kesme taş üzerine yapılmış, iki sütun üzerine oturtulmuştur. Silindir şeklindeki mermerler döndüğü sürece, deprem olsa bile yapının temelinin zarar görmediği anlamı gelmektedir" diye konuştu.
Öte yandan tarihi camiyi ziyaret edenler, deprem terazilerini hayranlıkla inceliyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-11-27 08:44:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları ...
Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı Suriye sınırına çekilen duvarla yasadışı geçiş ve kaçakçılığın önüne geçildi
YEREL HABERLER Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu ...
Sokak köpeğini öldüren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sokak köpeğini öldüren şüpheli yakalandı
Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları konuştu: Acımız hiç dinmedi
YEREL HABERLER Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları ...
Hatay’da cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikildi
YEREL HABERLER Hatay’da cinayete kurban giden kadınlar için fidan ...
Atakaş Hatayspor - Karacabey Belediyespor: 6-7 (PENALTILARLA)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Karacabey Belediyespor: 6-7 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 2 Hatayspor, Karacabey Belediyespor'a penaltılarda elendi
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey ...
Ceren Özdemir ile Şule Çet'in babalarından Bakan Soylu´nun kadına şiddetle ilgili sözlerine destek
YEREL HABERLER Ceren Özdemir ile Şule Çet'in babalarından Bakan ...
Hatay'da cenaze yolunda kaza: 9 yaralı Mersin'den Hatay'daki akrabalarının cenazesine gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu otomobil takla atıp devrildi
YEREL HABERLER Hatay'da cenaze yolunda kaza: 9 yaralı Mersin'den ...
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan ...
Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan diktiler
YEREL HABERLER Erkek şiddetinde kaybettikleri evlatları için fidan ...
AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik şiddete protesto
YEREL HABERLER AK Parti Hatay Kadın Kolları'ndan, kadına yönelik ...
AK Parti Hatay İl Başkanı Yeloğlu, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Hatay İl Başkanı Yeloğlu, koronavirüse ...
Suriye'deki sivillere kış yardımı Savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere 100 tır kışlık yardım malzemesi gönderilecek.
YEREL HABERLER Suriye'deki sivillere kış yardımı Savaş mağduru ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X