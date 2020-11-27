Hatay'da korona vaka sayısı yükseldi, tedbir de denetim de arttı Hataylılar artan vakalar sonrası işleri sıkı tuttu Hatay'da istisnalar dışında kimse maske takmadan dolaşmıyor

Hatay'da artış gösteren korona virüs vakaları sonrası vatandaşta önlemini arttırdı, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. 'Mini İstiklal Caddesi' olarak adlandırılan ve kalabalıktan geçilmeyen Saray Caddesi ise neredeyse bomboş kaldı.

Hatay genelinde yüzde 50'nin üzerinde artış gösteren korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar tedbirlerini arttırdı. Merkezi alanlarda, AVM'lerde, çarşı ve pazarlarda kalabalık nüfusta azalma görülürken, polis ekipleri de işleri sıkı tuttu. Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda devriye atan ekipler, maske takmayanları ikaz etti, maskesini yanlış takanlara da maskenin doğru kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Yapılan denetimler kapsamında istisnalar dışında vatandaşların maske taktığı ve kurallara dikkat ettiği görüldü.

Diğer yandan, 'mini İstiklal Caddesi' olarak bilinen ve yazkış fark etmeksizin kalabalıktan geçilmeyen Saray Caddesi'nin boş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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