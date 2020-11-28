Engelli kızının ellerini bağlamakla suçladığı eski eşini silahla tehdit etmiş



Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay), (DHA)HATAY'da eski eşi Nuran Girgeç´i engelli kızları Hatice´yi elleri bağlı olarak tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezine göndermekle suçlayan Rüştü Yükselyilçin'in, 2018 yılında Girgeç´i silahla tehdit ettiği ve bu suçtan 2 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Hatay´ın Dörtyol ilçesinde, 1995 yılında evlenen Rüştü Yükselyilçin ve Nuran Girgeç çiftinin 1 kız ve 1 erkek çocuğu oldu. Girgeç, 2017 yılında eşini terk etti. Bu olaydan sonra boşanan çift, çocukların velayetini ortaklaşa aldı. İki çocuğunu da annesinin yanında bırakan Rüştü Yükselyilçin, ayrı yaşamaya başladı.

Rüştü Yükselyilçin, boşandıktan yıllar sonra oğlunun düğününe gittiğinde engelli kızının kolundaki morlukları fark etti. Yükselyilçin, nedenini sorduğunda eski eşi Girgeç´ten tepki gördü. Kızı Hatice´yi yanına alarak memleketi Adana´ya dönen Rüştü Yükselyilçin, yaptığı araştırma sonucu, kızının eli bağlı şekilde rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü öğrendi. Kızı Hatice´nin rehabilitasyon merkezine elleri bağlı bir şekilde girdiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Yükselyilçin, eski eşinden şikayetçi oldu. Olayın basında yer almasının ardından açıklama yapan anne Nuran Girgeç, hakkındaki iddiaları reddederek eski eşinin geçmişte kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini silahla öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

'SERVİSTE KENDİSİNE ZARAR VERİYOR DİYE BAĞLAMIŞLAR, OKULDA AÇMIŞLAR'

Anne Girgeç, iddia edilen el bağlama olayının kendisinin bilgisi dışında gerçekleştiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:

"2019 yılının mayıs ayında her zaman olduğu gibi servisle kızımı okula gönderdim. Kızım zaman zaman atak geçirerek, kendine zarar veriyor. Rehabilitasyon merkezine giderken yine kendine zarar vermeye başlayınca görevli ellerini bağlamak zorunda kalmış. Okula ulaştığında da ellerini çözmüşler. Araçta kendine vurduğunu, okulda ellerinin çözüldüğü de görüntülerle kaydedilmiş. Ben bu olayı çok sonra sosyal medyaya düşünce öğrendim. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Geçtiğimiz ayda ilgililer hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu olayla benim hiç ilgim olmamasına rağmen alkol bağımlısı olan eski eşim Rüştü Yükselyilçin sanki çocuğun ellerini ben bağlamışım gibi paylaşımlar yaptı."

'KIZIMI ALKOL BAĞIMLISI BU ADAMDAN KURTARIN'

Eski eşi hakkında silahlı tehdit ve hakaret suçlarından dava açtığını ve davanın sonuçlandığını belirten Girgeç, "Eski eşim 2 yıl hapis cezası aldı. 5 ay hapiste yatması gerekirken pandemi nedeniyle cezası ertelendi. Koruma talebim savcılık ve mahkeme tarafından olumlu karşılandı ve şu an eski eşime karşı koruma altındayım. Bana psikolojik baskı yapmak istiyor. Asılsız haberlerle beni kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye çalışıyor. Bu konuda da avukatıma yetki verdim. Yeniden bir dava açmaya hazırlanıyorum. Haklarımı yasalar çerçevesinde arayacağım. Ama kızımın alkol bağımlısı olan bu adamdan alınmasını ve sosyal hizmetler bünyesinde muhafaza edilmesini istiyorum" dedi.

SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Rüştü Yükselyilçin´in, 2018 yılında Hatay´ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Nuran Girgeç´in evine silahlı saldırı girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Yükselyilçin´in, Girgeç´in evine pompalı tüfekle gittiği ve silahı kılıfından çıkartmadan eve ateş etmeye çalıştığı ancak tüfeğin tutukluluk yapması sonucu ateş almadığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU-Yusuf KANTARLI

2020-11-28 09:08:59



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