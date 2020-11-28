Hatay'da kısıtlamayla beraber cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da kısıtlamayla beraber cadde ve sokaklar bomboş kaldı

İHA

Hatay'da kısıtlamayla beraber cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Tüm Türkiye genelinde 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay genelinde caddeler sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişler Bakanlığı kararı ile tüm Ülke genelinde saat 20.00'da başlamak üzere 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Yasağın başladığı saat itibari ile Hatay'ın tüm ilçelerinde bulunan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınözü'de, tarlada gömülü 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Altınözü'de, tarlada gömülü 3,5 kilo uyuşturucu ele ...
Hatay’da tarlada uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da tarlada uyuşturucu ele geçirildi
Evlerini kumarhaneye çevirdiler Hatay’da evde kumar oynayan ve oynatanlar hakkında cezai işlem yapıldı
YEREL HABERLER Evlerini kumarhaneye çevirdiler Hatay’da evde kumar ...
Engelli kızının ellerini bağlamakla suçladığı eski eşini silahla tehdit etmiş
YEREL HABERLER Engelli kızının ellerini bağlamakla suçladığı eski ...
Hatay´da deprem ve tsunami tedirginliği
YEREL HABERLER Hatay´da deprem ve tsunami tedirginliği
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi Hatay'ın Samandağ ilçesinde maske cezası uygulananların bahaneleri hep aynı
YEREL HABERLER Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi Hatay'ın ...
Türkiye'nin en büyük tarım marketi, Reyhanlı'da hizmete girdi
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük tarım marketi, Reyhanlı'da ...
Hatay´da koronavirüs vakaları arttı, esnaf sokağa çıkma yasağı istedi
YEREL HABERLER Hatay´da koronavirüs vakaları arttı, esnaf sokağa ...
Hatay'da korona vaka sayısı yükseldi, tedbir de denetim de arttı Hataylılar artan vakalar sonrası işleri sıkı tuttu Hatay'da istisnalar dışında kimse maske takmadan dolaşmıyor
YEREL HABERLER Hatay'da korona vaka sayısı yükseldi, tedbir de ...
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İskenderun’da gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER İskenderun’da gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü ...
Tarihi Mahremiye Camii´nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
YEREL HABERLER Tarihi Mahremiye Camii´nin deprem terazisi asırlardır ...
Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları ...
Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı Suriye sınırına çekilen duvarla yasadışı geçiş ve kaçakçılığın önüne geçildi
YEREL HABERLER Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu ...
Sokak köpeğini öldüren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sokak köpeğini öldüren şüpheli yakalandı
Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları konuştu: Acımız hiç dinmedi
YEREL HABERLER Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X