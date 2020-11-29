Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib´de ilkokul açtı

Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye), (DHA) - TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin İdlib kentinde 1100 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılışını gerçekleştirdi.
TDV, Malezyalı Mapım Malaysia Wakaf kurumunun desteğiyle İdlib´in Türkiye sınırındaki Deyr Hasan bölgesinde Ammar Bin Yasir İlkokulu´nu kurdu. Törenle hizmete açılan ilkolulda, savaştan kaçarak kamplara sığınan ailelerin 1100 çocuğunun eğitim göreceği bildirildi.
TDV, 2019´da İdlib´in Kah köyünde de yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü 2'nci Abdülhamid Han İlkokulu´nu hizmete açmıştı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-11-29 14:06:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.