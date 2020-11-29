Hatay'ın 15 ilçesinde dezenfeksiyon çalışması

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, resmi kurum ve kuruluşlar, kendi bünyesindeki hizmet binaları, ana cadde, parklar duraklar ve ibadethaneler gibi birçok noktada dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. İnsan sağlığına zararı olmayan ilaçlarla vatandaşların ortak kullanım alanlarında olası korona virüs salgınına karşı Hatay’ın 15 ilçesinde çalışma yapan Büyükşenir Belediyesi yetkilileri, salgın riski sona erinceye dek çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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