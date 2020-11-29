Hatay'da korkutan ev yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Karaalibölüğü Mahallesinde bir evde henüz nedeni bilenmeyen şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olayda yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.