Amanoslara mevsimin ilk karı düştü

Tutkusu hastalığa dönüştü! "100 bin liraya bile satmam"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amanos Dağlarının zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Osmaniye, Gaziantep ve Hatay üçgeninde bulunun Amanoslar’ın 2 bin 240 rakımlı en yüksek Mığır zirvesine ve Kuşçu tepesine mevsimin ilk karı düştü.

Hatay’ın Hassa ilçesinden görülen Amanoslar’daki kar manzarası, adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.