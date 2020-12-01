Altınözü’nde pazar kurulması yasaklandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 48 mahallede pazar kurulmasının yasaklandığı bildirildi.
Altınözü Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Covid19 tedbirleri kapsamında C¸ars¸amba semt pazarı olmak u¨zere, 48 mahallede pazar kurulmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Alınan tedbirlere lu¨tfen riayet edelim. Maske takarsak, temizligˆimize dikkat edersek, sosyal mesafemizi korursak viru¨su¨n yayılımını engellemis¸ oluruz. Zorunlu olmadıkc¸a dıs¸arıya c¸ıkmayalım. kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım. I·ns¸allah bu zor gu¨nleri geride bırakıp sagˆlıklı gu¨nlerde bulus¸acagˆız" ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.