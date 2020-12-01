Hatay Büyükşehir Belediyespor’da 10 kişinin korona virüs testi pozitif

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, oyuncular, teknik kadro ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid19 PCR testinden geçirildi. 6 oyuncu ile teknik kadrodaki 4 kişinin test sonucu pozitif sonuçlandı. Karantinaya alınan oyuncu ve teknik kadrodaki 10 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Takımın yarın oynanacak Botaş ve 6 Aralık'taki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçları ileri bir tarihe ertelendi.
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