Hatay'da sokaklar boş kaldı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı ile birlikte sokaklar boş kaldı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde hafta içi 21.00 ile 05.00 sokağa çıkma yasağı getirildi. Hatay'da 21.00 itibariyle sokaklar boş kalırken, denetimler de başladı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak denetimlerde vatandaşı kısıtlamaya uymaları konusunda uyardı.

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