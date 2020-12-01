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Hatay'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

DHA

Hatay'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, kent merkezindeki tüm meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, kent merkezinde devriye görevi yaptı. Paket servis yapan yemeiçme yerlerinin dışında tüm işletmelerin kapalı olduğu Antakya ilçesinde, kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-01 23:26:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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