Aileler arasındaki kavgada bıçaklanan Erkan öldü, kardeşi yaralı



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) HATAY´ın Payas ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Erkan Kaya (28) hastanede hayatını kaybetti, kardeşi Ömer Kaya tedaviye alındı.

Payas'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Laçin ve Kaya aileleri arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçak darbeleriyle yaralanan Erkan ve Ömer Kaya kardeşler, ihbarla gelen ambulansla, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, yaralı Ömer Kaya´nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-12-02 12:20:37



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