Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve

Suriye'nin İdlib ile Afrin bölgelerindeki sığınmacı kamplarında yaşayan ailelere 470 ton sebze ve meyve dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Yusuf Tunç, yaptığı açıklamada, savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Türkiye’deki hayırseverlerin öşür bağışlarının Suriye’de dağıtıldığını aktaran Tunç, "Anadolu’dan Suriye’ye gönderilen 470 ton sebze ve meyveyi başta mülteci kampları olmak üzere bölgelerdeki çeşitli alanlarda yaşayan sivillere ulaştırdık. Kış döneminin de gelmesiyle kamplarda yaşam giderek zorlaşıyor" ifadesini kullandı.

Yusuf Tunç, insani yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.