3. Lig: Payasspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Payasspor, kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u 10 mağlup etti.
Stat: Payas İlçe
Hakemler: Sinan Dereci xx, Akın Karabacak xx, Volkan Kaan Topal xx
Payasspor: Suphi Dağ xxx, Ekrem Çalışanlar xx, Doğukan Ateş xx, Süleyman Ergün xx (Mert Yavuz dk. 57 xx), Koray Kurt xxx, Mehmet Küçükdurmuş xx, Muhammet Ali Yenilmez xx, Yasin Çakaloğlu xx (Hakkı Yıldız dk. 63 xx, Vedat Saygı xxx (Oğuzhan Kuş dk. 84 ?), Tevfik Şanver xx, Hamza Türkmen xx (Ercan Dişkaya dk. 84 ?)
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Efe Can Çölbekler xxx, Youssef Yeşilmen xx (Emre Torun dk. 72 x), Emrah Bedir xx, Muhammed Burak Taşdemir xx (Muhammet Serdar Yazıcı dk. 81 ?), Erhan Karayer xx, Hasan Kaya xx (Ahmet Eren dk. 72 x), Furkan Mızrak xx, Muhammed Furkan Işık xx, İlyas Ural xxx
Gol: Vedat Saygı (dk. 70) (Payasspor)
Sarı kartlar: Ekrem Çalışanlar, Tevfik Şanver, Doğukan Ateş (Payasspor), İlyas Ural (Nevşehir Belediyespor)
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