Hatay’da bir mahalle daha karantinaya alındı

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Hatay'ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Covid19 vakalarının artışı nedeniyle karantinaya alındı.

Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi’nde bulunan toplam 18 hanede 49 kişinin yaşadığı yerleşim yerinde 5 pozitif vaka ile 9 kişide temaslı bulunuyor. Karantinaya alınan Aşağı Kepirce Mahallesi Şehit Hüseyin Çam Caddesi’nde korona virüs dolayısıyla 4 haneden 1 vefat eden kişi ve 5 pozitif vaka tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan ve Karağaaç ve Haymaseki de alınan tedbirler devam ediyor.

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