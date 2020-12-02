Hatay’da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında

Hatay’ın Samandağ ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi’nde park halinde olan 31 AAC 339 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, JASAT ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı deliller ve çalışma sonucu faili tespit edip olay ilgili şahıs yakalanması için çalışma başlattı.

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