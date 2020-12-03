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Park halindeki cipi kundakladığı anlar kamerada

DHA

Park halindeki cipi kundakladığı anlar kamerada


Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Ü.A.'ya ait cipi üzerinde yanıcı madde döküp, ateşe vererek kundakladı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. 
Olay, dün gece saatlerinde Çöğürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.A.'ya ait cipin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, aracın üzerine yanıcı madde döküp, ateşe verdikten sonra kaçtı. Cipin alevler içinde yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cip ise kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan kundaklama olayı, çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. 
Jandarma, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN
2020-12-03 03:24:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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