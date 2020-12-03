Afrin’de 1 asker şehit oldu

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Suriye’de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit oldu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün gece TSK’nın üslendiği Afrin’e bağlı Gazaviye Üs Bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlemesi sonucunda Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu.

Mardin’in Nusaybin ilçesine kayıtlı olduğunu bildirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun'un naaşı Hatay’da yapılacak askeri törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

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