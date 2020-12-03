Afrin’de Dünya Engelliler Günü’nde ampute takımlarının motivasyon maçı

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde düzenlenen organizasyonla iki ampute futbol takımı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde motivasyon maçı oynadı.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından ülkelerindeki iç savaşta bedensel uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan 7’şer kişilik iki ampute futbol takımı için motivasyon amaçlı halı saha maçı düzenlendi.

Maçtan önce sporculara uzman bir teknik ekip tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Dostluk ortamında oynanan halı saha maçı berabere sonuçlandı.

Ampute futbol takımları arasındaki maçı organize eden İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir ampute futbol maçı organize ettiklerini söyledi.

Tahiroğlu, savaşın bıraktığı yaraları tedavi etmeye çalıştıklarını belirterek, "Suriye’deki iç savaş nedeniyle birçok sivil bedensel uzuvlarını kaybetti. Her şeye rağmen hayata tutunma çabaları sürüyor. Onların bu çabalarına katkıda bulunmak için Afrin’de yaşayan ve geçmiş dönemlerde Suriye’deki çeşitli futbol kulüplerinde top koşturmuş olan sporcuları bir araya getirdik" ifadesini kullandı.

Dostluk ortamında oynanan halı saha maçının sporcuları motive ettiğini anlatan Zeki Tahiroğlu şöyle konuştu:

"Malum olduğu üzere 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bedensel engellerin hayatın ritüellerinin sürmesi için engel olmadığını bizlere ispatlayan çok fazla hikaye var. Bu nedenle Suriye’nin Afrin ilçesinde düzenlemiş olduğumuz ampute halı saha maçı organizasyonu ile bu durumda olan sporcular güzel bir moral etkinliği geçirmiş oldular. Halı saha maçının sonunda iki takıma da ayakkabı, eşofman, çorap, tozluk, forma ve kışlık kıyafetlerin olduğu hediye paketleri verdik."

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde eğitim, sağlık, gıda ve barınma alanında faaliyet yürütüyor.

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