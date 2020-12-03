Kışın metabolizma ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için öneriler Diyetisyen Albayrak: “Son ara öğününü en geç 21.00-21.30’da yap kışı fit geçir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın metabolizma ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için öneriler Diyetisyen Albayrak: “Son ara öğününü en geç 21.00-21.30’da yap kışı fit geçir”

İHA

Kışın metabolizma ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için öneriler Diyetisyen Albayrak: “Son ara öğününü en geç 21.00-21.30’da yap kışı fit geçir”

İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak, saat 21.00 itibariyle melatonin hormonu salınarak, vücudun kendini yavaş yavaş sindirime kapatarak uyku hazırlıklarına başladığını belirterek, “Son ara öğününü en geç 21.0021.30’da yap ve bu kışı fit geçir” dedi.
İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak, kışa fit girebilmek ve güçlü bir bağışıklık adına önerilerde bulundu.
Her mevsim olduğu gibi, kış mevsiminde de vücudunun yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Diyetisyen Eray Albayrak, “Tüm besin gruplarında yer alan besinlerle çeşitlendirilmiş, parmak izin gibi sadece sana özel düzenlenmiş, gereksinmelerine, kan parametrelerine, vücut analizine uyumlu bir beslenme programı bu süreçte en büyük destekçin olacaktır. Yaşam tarzı haline getirilmemiş bir beslenme programı benimsemeden, maalesef ne bu kış, ne de gelecekteki diğer kış mevsimlerinde sağlıksız olacak ve sınıfta kalacaksın. Saat 21.00 itibariyle melatonin hormonu salınarak, vücudun kendini, yavaş yavaş sindirime kapatarak uyku hazırlıklarını başlatıyor. Son ara öğününü en geç 21.0021.30’da yap ve bu kışı fit geçir. Geç saatlerde yeme alışkanlığı olmayan, 23.0005.00 arası uykuda olanlar şanslı. Düzenli ve kaliteli uyku, hormonlarının düzenli salgılanmasına, metabolizmanın yüksek modda çalışmasına yardımcı olmaktadır. Biyolojik ritmine ayak uydurup güne zinde başlamak adına, her gün minimum 7 saat karanlıkta, teknolojik araç gereçlerden uzakta uyumaya özen göstermelisin. Bunların dışında melatonin salınımına destek; yulaf, zencefil, muz, badem, kivi, vişne, sarı kantaron gibi kaliteli besinlere beslenme örüntünde yer vermelisin” dedi.

Öğün atlanmamalı
Kışın duygusal yeme ataklarının arttığını, havaların soğumasıyla da yorgun olunabilineceğini kaydeden Albayrak, “Azalan öğün sayısı ile beraber, maalesef metabolizma hızı da çok yavaşlar. Çözüm oldukça basit. Öğün sayısını arttırmak, öğün aralarını 23 saat şeklinde tutmak metabolizmanı hızlandıracaktır. Öğünlerin içeriği de oldukça önemli, kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ içerikli sağlıklı öğünler ve uygun porsiyonlarla kış aylarında metabolizmanı ateşleyebilirsin. Her şeye rağmen iştah kontrolü sağlayamadığın durumlarda rooibos çayı tüketebilirsin. En doyurucu ve sağlıklı kahvaltı seninki olsun. Günün en önemli öğününü ihmal etmemelisin. Suyu, düzenli ve yeterli tüketmelisin. Günde kaç litre su tüketiyorsun? Eğer 2 litreyi bile yakalamıyorsan, kabızlığa kapı aralıyorsun ve metabolizmana ket vuruyorsun demektir. Günde 2,5 3 litre su tüketmen, bağırsaklarının rahatlamasını ve dışkılamanın artmasını sağlayacaktır. Yapılan en büyük hatalardan biri su içmek için susamayı beklemektir. Yaşam boyu bedenini temizleyecek, detoks etkisi oluşturacak, metabolizmanı canlandıracak en önemli içeceğin sudur. Her gün, her saat kendine suyun önemini ve içmen gerekliliğini hatırlat. Unutmamamız gereken bir nokta var ki; elbette tükettiğimiz suyun da bir sınırı olmalı. Düzenli fiziksel aktiviten yoksa sana uygun bir beslenme programı benimsemediysen, gün içinde 56 litre su içerim, kilolarımdan kurtulurum hayalinden bir an önce vazgeç. Böyle yaparak sadece organlarına yük bindirirsin” diye konuştu.

Yağsız süt ve süt ürünleri tüketmelisin
Diyetisyen Albayrak, süt ve süt ürünlerinin hem tokluk süresini uzattığını hem de içeriğindeki kalsiyum ile yağ yakımını hızlandırdığını söyleyerek, şunları ifade etti:
“İstersen yağsız süt ile hazırlanmış kahven, istersen yemeğin yanında tercih ettiğin ayrancacık metabolizmana destek olacaktır. Günde 23 bardak yağsız süt ve yoğurt tüketimi, bedenini sağlıkla kışa hazırlayacak ve kışı fit geçirmene destek olacaktır.
Rengarenk sebze ve meyvelerle antioksidan depolayıp, metabolizmanı hızlandırabilirsin. Düşük kalori içeriğine sahip sebzemeyve grubu; folik asit, A, E, C, K, B2 vitaminleri; potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir gibi mineralleri; lutein, beta karoten gibi antioksidanları içeren ve aynı zamanda lif kaynağı olan, doğanın bize sunduğu en renkli armağanlardandır. Uygun porsiyonda, ara öğünde tercih ettiğin meyveler kan şekerini dengeleyici, oldukça düşük kalorili fit besinler. Dünya Sağlık Örgütü’nün sunduğu raporlarda dünyadaki ilk ölüm nedenleri arasında, düşük sebze ve meyve tüketimi olduğu vurgulanmış. Kışın birçok hastalıktan korunmak adına 1 kilogram portakal tüketmeye gerek yok unutmayalım. C vitaminin fazlası idrarla atılıyor, vücutta depolanmıyor. Kışın en fazla yaptığımız hatalardan bir diğeri, aşırı meyve tüketimi. Günlük 300400 gram meyve, gereksinmen için yeterli olacaktır.
Akşam yemeğinden sonra tatlı alışkanlığınız son bulsun. Tatlı tüketimini, özellikle sütlü hafif tatlılar tercih edip, saat 17.00’den önce tüketerek, metabolizmanı yük bindirmeden sağlıklı bir kış mevsimi geçirebilirsin. Güneş girmeyen eve, hastalık ve fazla kilo giriyor unutmamalısın. Eğer eviniz çok güneş görmüyorsa ve yaz aylarında çok sınırlı tatil yapabiliyorsanız, acil olarak 25OH vitamin D değerlerine baktırmalısınız. Güneşin armağanı D vitamini metabolizmanızı hızlandıran sihirli bir vitamin. Kış mevsiminde TV izleme süresini kısaltmakta fayda var. Aktif yaşam, kısa süreli spor salonu üyelikleri gibi olmamalı, kalıcı olması adına çabalamalısın. Haftanın 4 günü ortalama 45 dakikalık tempolu yürüyüşler; hem yağ yakımına, kas gelişimine destek olacak, hem de mutluluğun kaynağı seratonin seviyeni arttıracaktır. Düzenli yapılan egzersiz ile oksijen alımını yüzde 15 oranında arttırabilirsin ve oksijen kapasiteni ne kadar arttırırsan, hücrelerin o kadar taze ve güçlü kalır; çünkü tüm hücrelerinin yaşamak için oksijene ihtiyacı var. Hem bedenini, hem ruhunu yıpratmamak adına pozitif düşünmeli ve kendini doğanın kucağına bırakmalısın. Açık havada yapılan düzenli fiziksel aktivite; bol oksijeni, bol oksijen pozitif düşünceyi, pozitif düşünce yaşamına yıllar ekleyecek ve tüm bunların yanına bir de sağlıklı kelimesi gelecek ve kış mevsimleri, baharlar ve ardından gelen yaz sana hep fit hissettirecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anestezi teknisyeni koronaya yenildi Hatay'da sağlık çalışanları anestezi teknisyeni Ümit Zan'ı gözyaşları arasında hastaneden uğurladı
YEREL HABERLER Anestezi teknisyeni koronaya yenildi Hatay'da sağlık ...
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin´e uğurlandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin´e ...
Afrin şehidi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Afrin şehidi memleketine uğurlandı
Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını ...
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin´e uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin´e ...
İskenderun´da `Korona yoğun bölge´ afişleri asıldı
YEREL HABERLER İskenderun´da `Korona yoğun bölge´ afişleri asıldı
İskenderun'da afişli korona uyarısı Şehir merkezinde bölgeye "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı uyarı afişleri yerleştirildi
YEREL HABERLER İskenderun'da afişli korona uyarısı Şehir merkezinde ...
Afrin’de Dünya Engelliler Günü’nde ampute takımlarının motivasyon maçı
YEREL HABERLER Afrin’de Dünya Engelliler Günü’nde ampute ...
Afrin’de 1 asker şehit oldu
YEREL HABERLER Afrin’de 1 asker şehit oldu
Havucun tarladan sofraya zahmetli yolculuğu Hatay'da erkekler, çamurlu tarlalarda söküm işlemini gerçekleştirirken, kadınlar da ürünlerin saplarını koparıp çuvallara istifliyor, yıkama bölümüne getirilen havuçlar çamurdan arındırıldıktan sonra paketleniyor
YEREL HABERLER Havucun tarladan sofraya zahmetli yolculuğu Hatay'da ...
38 yıl önce geldikleri Hatay´da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
YEREL HABERLER 38 yıl önce geldikleri Hatay´da kendi kültürlerini ...
Park halindeki cipi kundakladığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Park halindeki cipi kundakladığı anlar kamerada
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı Önce hastaneden döndüklerini söylediler, sonra itiraf ettiler
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan ...
Hatay’da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
YEREL HABERLER Hatay’da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Hatay’da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hatay’da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
Hatay’da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hatay’da bir mahalle daha karantinaya alındı
3. Lig: Payasspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Payasspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0
Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını ...
Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
YEREL HABERLER Savaş mağdurlarına 470 ton sebze ve meyve
Hatay'da drone destekli trafik denetimi Kurallara uymadıkları belirlenen 30 sürücüye 11 bin 294 lira ceza kesildi Bazı araç sürücülerinin kontrol noktasına yaklaştıklarında emniyet kemerlerini takmaya çalıştıkları görüntülendi
YEREL HABERLER Hatay'da drone destekli trafik denetimi Kurallara ...
Aileler arasındaki kavgada bıçaklanan Erkan öldü, kardeşi yaralı
YEREL HABERLER Aileler arasındaki kavgada bıçaklanan Erkan öldü, ...
Tarım işçilerini taşıyan midibüs minibüs ile çarpıştı: 16 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan midibüs minibüs ile ...
Artan hasta sayısı test sonuçlarını geciktiriyor Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu, Covid-19 testi sonuçlarının çıkmasındaki olası gecikmelerin hızla artış gösteren hasta sayısının artmasından kaynaklandığını belirtti Başhekim Bayrakçıoğlu:"Artan vaka sayısına karşılık sağlık çalışanlarımız olağanüstü çabalar harcıyor"
YEREL HABERLER Artan hasta sayısı test sonuçlarını ...
Hatay’da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X