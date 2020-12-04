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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bankaya sahte çek veren şüpheli yakalandı

İHA

Bankaya sahte çek veren şüpheli yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir banka şubesine sahte çek verdiği tespit edilen şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir bankanın şubesine gelerek sahte çek verdiği tespit edilen H.B. isimli şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan H.B. isimli şahsa resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

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