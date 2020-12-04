Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi korona virüs şoku Hatayspor’da 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak olan Hatayspor’da üç futbolcu ve bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde rutin olarak yapılan Covid19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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