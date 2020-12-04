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Hatay’da EXPO hazırlıkları devam ediyor EXPO alanları ile ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlanırken, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem gastronomi kentinin lezzetleri hem de tarihi ve kültürel değerler tanıtılacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "EXPO alanımız 6 aylık değil ömürlük olacak"

İHA

Hatay’da EXPO hazırlıkları devam ediyor EXPO alanları ile ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlanırken, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem gastronomi kentinin lezzetleri hem de tarihi ve kültürel değerler tanıtılacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "EXPO alanımız 6 aylık değil ömürlük olacak"

EXPO 2021'e "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla ev sahipliği yapacak Hatay'da, organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak.
2021 yılının Nisan ayında açılması planlanan EXPO 2021 çalışmaları devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 çalışmalarında sona yaklaştıklarını, 6 aylık değil uzun yıllar hizmet verecek EXPO alanı olacağını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Botanik EXPO’sunu almaya hak kazandıktan sonra 2017'nin Ocak ayından itibaren hummalı bir çalışmaya başladıklarını, o günden itibaren durmadan EXPO alanı için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Antakya ve Defne’deki EXPO alanlarında ve Karaağaç mevkiindeki inşaatların bitmeye yakın olduğunu belirtti
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş EXPO alanlarında hazırlıkların devam ettiğini belirterek “Önce projelendirdik sonra o projeyi fiiliyata geçirmek için de çalışmalarımıza başladık. Şu anda Hatay'da iki ayrı noktada iki ayrı yerde iki ayrı Expo alanında hazırlıklarımız devam etmekte. Bir tanesi Antakya Defne’nin hemen üzerinde şöyle 2 kilometre uzaklıkta hemen dağın eteklerinde 209 dönümlük bir arazide yapıyoruz. Bir tanesini yaklaşık 100 dönümlük arazide İskenderunArsuz ve Belen’in tam ortasında Karaağaç mevkiinde çok güzel bir alan. Amacımız Hatay'da iki ayrı noktada botanik EXPOmuzu yapmaktı ve İnşallah bunu başaracağız. Şu anda Antakya ve Defne’de ki Expo alanlarımızda ki inşaatlarımızın yüzde 77'si bitmiş durumda. İskenderun bölgesinde ise yüzde 87'si bitmiş durumda. Yani Arsuz’u Ocak ayı içerisinde, Antakya ile Defne’yi Şubat ayı içerisinde bitirmiş oluruz” dedi.
Başkan Savaş projenin içerisinde çok önemli olgular olduğunu belirterek, “Tabii ki bununla birlikte biz çok fonksiyon kattık bunların içerisinde. Hatay endemik bitkiler, tıbbi aromatik bitkiler ve çiçek konusunda Asya Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin bitki örtüsüne sahip bir bölgedir. Projemizin içerisinde çok önemli olgular var. Bunlardan bir tanesi medeniyetler bahçesi 13 ayrı medeniyetin yaşadığı Hatay'da birbiri içine giren çok güzel bir nostaljik büyük alan. Tüm bunların dışında 1650 metrekarelik çok güzel bir medeniyetler mozaiği olacaktır. Bu medeniyetler mozaiği yine 13 ayrı medeniyeti temsil edecek. Aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir eser olacaktır. Bunların dışında çok güzel 5 bin kişilik güzel bir alan yapıyoruz. Bir konser alanı yapıyoruz, amfi tiyatro. Burada da her türlü sosyal ve sanatsal etkinlikleri müzik etkinlikleri yapacağız. Yine çocuklarımızın içine girdiği zaman kendini kaybedeceği ama en az yarım gün orada oynanabilecekleri oyalanırken de birçok şeyi öğrenebilecekleri çocukları da aktivasyon alanlarını yapıyoruz. Tüm bunların dışında özellikle Antakya ve Defne bölgesinde Hatay'ın yemeklerine ait gastronomi köyü olacaktır. Hemen onun yanında dikey ürünler üreteceğimiz organik sebze satacağımız sebzelerimizi üretim yeri olacak. Tüm bunların dışında Türkiye'den katılacak büyük belediyelerimizin oradaki bahçeleri olacak. Aynı zamanda fuara gelen EXPO alanına girip ticaret yapmak isteyen insanlarımızın da reyonları, satış yerleri olacak. Gerçekten Antakya Defne'de bunları görürken İskenderunArsuz bandında da çok önemli bir organizasyon yapacağız orada 10 bin kişilik bir sanatsal olarak faaliyetler gösterebileceğimiz bir alan olacak, amfitiyatro olacak. Bunların dışında da dünyadan şu ana kadar davet ettiğimiz UNESCO tarafından tescil etmiş 37 şehrin mutfaklarını orada görmek istiyoruz, aynı zamanda bahçelerini görmek istiyoruz. Bu mutfaklar 6 aylık EXPO döneminden sonra da devam edecekler. Biz her gelen şehrin yanına mutfağının yanına bir veya iki kişi vereceğiz onlar o mutfakları çalıştıracaklar. Ama bunlar gittikten sonra da İskenderun'da dünya mutfağı hizmet vermeye devam edecek, Dünya bahçeleri hizmet vermeye devam edecek. EXPO alanımız 6 aylık değil ömürlük olacak. Sonraki nesillere bırakacağımız en önemli eğlenceye, kültüreğitim yerlerinden bir tanesi olacak. EXPO 6 aylık değil bundan sonraki süreç içerisinde de uzun yıllar hizmet verecek EXPO alanı olacak” dedi.
EXPO'nun logosunun da barış çiçeği olduğunu aktaran Başkan Savaş, logo ile ilgili de bilgiler vererek, “2011 yılından itibaren Hatay'da bulunan çiçeklerden bir tanesidir. Amanos Dağlarında hemen Antakya Defne'nin karşısında çok küçük bir alanda radar bölgesinde bu çiçek bulunmakta yeni tanımlanmıştır, yeni literatüre girmiştir. Aynı zamanda Barış çiçeğinin üzerinde ortalama 13 yaprak var sadece bize has bir çiçek. Bunların dışında bizim maskotumuzda buraya ait Gazella Gazella, dağ ceylanlarımız var, sadece Kırıkhan'ın kırsalında Suriye sınırlarında yaşayan daha önce yaklaşık 3035 tane olarak bilinen ama şu anda sayısı bine kadar varan çok güzel bize özgü ceylanlarımız var” dedi.
23 Nisan 2021 tarihinde açmayı planladıklarını ancak pandemi sürecine göre değerlendirileceğini de sözlerine ekleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Biz normal şartlarda 23 Nisan 2021'de açıp, 29 Ekim 2021’de kapatacağız. Şu anda Expo Yönetim Kurulu bütün bunları çalışıyorlar. Dubai'deki EXPO'yu ertelediler. Bizimki de bu pandeminin durumuna göre karar verilecek bir organizasyon. Biz tabii ki 2021 Nisanında başlamak istiyoruz ama tabii ki yetkili kurumlar değerlendirdiğinde verecekleri karara saygılıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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