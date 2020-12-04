Afrin'de patlama: 1 ölü 6 yaralı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY Valiliği, Afrin'de bir aracın altına yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini, çevredeki 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 14.30'da Cinderes-Afrin yolu üzerinde bulunan bir fırının önündeki aracın altına yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği bildirildi. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre henüz kimlik bilgileri tespit edilemeyen araç sürücüsü hayatını kaybetmiş, patlamanın yakınında bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 6 kişi ise yaralanmıştır. Olayda başka ölen ya da yaralanan şahsın olmadığı, hayatını kaybeden şahsın ve yaralanan şahısların açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-12-04 15:56:27



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