Hatay'da iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi

DHA

Hatay'da iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi


Ufuk AKTUĞ/HATAY,(DHA)HATAY'da esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları,  koronavirüs vakalarının artması nedeniyle gıda üretimi, toptan ve perakende satışı yapan iş yerleri hariç tüm iş yerlerinin 7 Aralık itibarıyla bir haftalığına kapatılmasını tavsiye etti.
Oda ve borsalardan ortak yapılan açıklamada, pozitif vaka artışının sağlık sistemini zorlayarak sağlık çalışanlarını da tehdit ettiği ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini oldukça zorlaştırdığı kaydedildi.
Açıklamada, "Hatay ili son günlerde vaka sayısı bakımından maalesef ilk sırada gelen iller arasına girmiştir. Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak, kendimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Hatay Esnaf Odaları Birliği ve birliğe bağlı odalar ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları olarak iş bu tavsiye kararını alıyoruz. Gıda üretimi, toptan ve perakende satışı yapan iş yerleri hariç olmak üzere 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren 1 hafta boyunca iş yerlerimizi kapatıp hem kendimiz hem de çalışanlarımız olarak evimizde izole olunmasını, böylelikle sosyal hareketliliğin azaltılmasını tüm esnaf ve tacirlerimize tavsiye ediyoruz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Ufuk AKTUĞ
2020-12-04 16:21:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afrin'de patlama: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Afrin'de patlama: 1 ölü, 6 yaralı
Afrin'de patlama: 1 ölü 6 yaralı
YEREL HABERLER Afrin'de patlama: 1 ölü 6 yaralı
Hatay’da EXPO hazırlıkları devam ediyor EXPO alanları ile ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlanırken, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem gastronomi kentinin lezzetleri hem de tarihi ve kültürel değerler tanıtılacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "EXPO alanımız 6 aylık değil ömürlük olacak"
YEREL HABERLER Hatay’da EXPO hazırlıkları devam ediyor EXPO alanları ...
Hatay’da tarihi çarşıda HES kodu dönemi 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı’ya artık HES kodu ile girilebilecek Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, artan vakalar nedeniyle pazartesi gününden itibaren iş yerlerinin 1 haftalığına kapatılmasıyla ilgili tavsiye kararı aldı
YEREL HABERLER Hatay’da tarihi çarşıda HES kodu dönemi 15 farklı ...
Hatayspor´da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Hatayspor´da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcunun ...
Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi korona virüs şoku Hatayspor’da 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi korona virüs ...
Hatayspor: "Üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır"
YEREL HABERLER Hatayspor: "Üç futbolcumuz ve bir personelimizde ...
10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutukladı
YEREL HABERLER 10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutukladı
Bankaya sahte çek veren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bankaya sahte çek veren şüpheli yakalandı
İskenderun’da 69 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun’da 69 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele ...
İskenderun´da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun´da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
Hatay’da 152 tüp yılan zehri ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 152 tüp yılan zehri ele geçirildi
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını ...
Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını ...
Su sümbülleri, Asi Nehri'ni kapladı
YEREL HABERLER Su sümbülleri, Asi Nehri'ni kapladı
Kışın metabolizma ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için öneriler Diyetisyen Albayrak: “Son ara öğününü en geç 21.00-21.30’da yap kışı fit geçir”
YEREL HABERLER Kışın metabolizma ve bağışıklık sistemini ...
Anestezi teknisyeni koronaya yenildi Hatay'da sağlık çalışanları anestezi teknisyeni Ümit Zan'ı gözyaşları arasında hastaneden uğurladı
YEREL HABERLER Anestezi teknisyeni koronaya yenildi Hatay'da sağlık ...
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin´e uğurlandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin´e ...
Afrin şehidi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Afrin şehidi memleketine uğurlandı
Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını ...
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin´e uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin´e ...
İskenderun´da `Korona yoğun bölge´ afişleri asıldı
YEREL HABERLER İskenderun´da `Korona yoğun bölge´ afişleri asıldı
İskenderun'da afişli korona uyarısı Şehir merkezinde bölgeye "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı uyarı afişleri yerleştirildi
YEREL HABERLER İskenderun'da afişli korona uyarısı Şehir merkezinde ...
Afrin’de Dünya Engelliler Günü’nde ampute takımlarının motivasyon maçı
YEREL HABERLER Afrin’de Dünya Engelliler Günü’nde ampute ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X