Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas dirili ve hava topu çalışmasıyla sona erdi.

3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Hatayspor, bu futbolcularından yoksun olarak maça çıkacak.

Hazırlıklarını tamamlayan bordobeyazlılar, hava yolu ile İstanbul'a hareket etti.

Galatasaray Hatayspor karşılaşması yarın saat 19.00’da TT Stadı'nda oynanacak.

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