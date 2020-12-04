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Vakaların bir haftada ikiye katlandığı Hatay'da, denetimler de arttı

DHA

Vakaların bir haftada ikiye katlandığı Hatay'da, denetimler de arttı


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hatay'daki koronavirüs vakalarının bir haftada yüzde 100 arttığını söylemesinin ardından, kentteki denetimler de artırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hatay'da koronavirüs vakalarının bir haftada yüzde 100 arttığını söylemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki denetimlerini sıklaştırdı. Kent genelinde vatandaşları sık sık uyaran, maske, mesafe ve hijyen konusunda anons yapan polis ekipleri, araç trafiğine kapalı caddelerde ve Tarihi Uzun Çarşı girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması gerçekleştirdi.
'VİRÜSÜ HAFİFE ALIYORLAR'
Tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yapan Süleyman Kapçak, kentteki bazı vatandaşların virüsü hafife aldığını söyleyerek, "Her gün komşularımızdan, akrabalarımızdan, tanıdıklarımızdan ölen oluyor, bundan haberdarlar ama yine de hafife alıyorlar. Maske takıp, mesafe kurallarına uyma oranı çok düşük. Vakalara inanmıyorlar, hiç olmazsa ölen insanları da görmüyor musunuz? Bugün bakıyorsun sağlam adam, üç gün sonra yoğun bakımda, dört gün sonra ölmüş. Neden? Koronavirüsten. Yine de inanmıyorlar" diye konuştu.
'HERKES DIŞARI ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR'
Kent merkezinde ve Uzun Çarşı'da çok sayıda işletmenin kapalı olmasına rağmen vatandaşların dışarı çıkmaya devam ettiğini belirten Özlem Kasap, "Sosyal mesafeye kimse dikkat etmiyor ve her yer kapalı olmasına rağmen herkes yine dışarı çıkıyor. Vaka artışların sebebi, sosyal mesafeye uyulmaması ve doğru maske kullanılmadığından kaynaklanıyor. Bence evde kalarak, sosyal mesafeye uyarak ve maskeyi doğru kullanarak bu hastalığı yenebiliriz" dedi.
'VAKA ARTIŞLARI BİZİ ÜZÜYOR'
Hatay halkını, daha dikkatli olmaya, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya ve kabalık yerlerden uzak durmaya davet eden Özkan Bozkurt da, "Hatay'da yaşayan biri olarak kentteki bu vaka artışından dolayı çok üzgünüm. Buradan tüm Hatay halkına şunu söylemek istiyorum. Lütfen evimizde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına elimizden geldiğince uyalım, çünkü bu işin şakası yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-04 16:24:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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