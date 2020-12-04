Hatay’da otomobili kundaklayan şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 gün önce park halindeki aracı kundaklayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çöğürlü Mahallesinde 2 gün önce gece meydana gelen olayda, Ü.A'ya ait evin önünde park halindeki otomobilin kundaklanmasıyla ilgili Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma yapıldı. Ekipler, otomobili kundakladığı belirlenen E.D. adlı şahsı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.