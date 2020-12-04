Hatay, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü

Haluk ile müthiş bir süreç başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın başlamasıyla birlikte Hatay´ın merkez ilçesi Antakya´da meydan, sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Hatay Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, kentin muhtelif noktalarında yaptıkları uygulamalarda, yoldan geçen vatandaşları, arabaları ve motosikletleri durdurarak sokağa çıkma gerekçelerini sordu.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-12-04 23:11:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.