Hatay'da bir hastane personeli daha korona virüse yenik düştü

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Hatay'da bir hastanede çalışanı daha Covid19'a yenik düştü.

Türkiye'de artan korona virüs vakalarında ilk sıralara yerleşen Hatay'da, Hatay Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan Hakan Yücel, önceki günlerde korona virüse yakalanmıştı. Hakan Yücel'in yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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