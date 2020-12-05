Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

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Hatay’da sıva yapan işçi çalışırken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde meydana geldi. Sıva işleri yapan 44 yaşındaki Hadi Polatkol çalışırken elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polatkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

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