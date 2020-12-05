Hataylı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’da hayatını kaybeden Kore gazisi İzeddin Halvacıoğlu, askeri törenle toprağa verildi.
Hatay'ın Merkez ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi İzeddin Halvacıoğlu askeri törenle toprağa verildi.
Yaşamını yitiren Kore gazisi İzeddin Halvacıoğlu için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı. Halvacıoğlu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı , askeri törenle Antakya Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine koronavirüs tedbirleri kapsamında aile yakınları katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.