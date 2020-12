DJ Doğan Kartal: ‘’Pandemi etkisine rağmen müziği korumaya çalışıyoruz’’

Mevsim değişikliği etkisi olmaksızın yılın her ayı faal olarak devam eden eğlence sektörünün vezgeçilmezlerinden olan DJ’ler de pandemi yasakları yüzünden evlerine hapsoldu. Sektörün başarılı isimlerinden olan DJ Doğan Kartal, pandemi etkisine rağmen evdeki stüdyosunda çalışarak müziği korumaya çalıştığını söyledi.

Başarılı DJ’lerin yaz aylarında genellikle güneyde çalarken, kış ayında başta Uludağ olmak üzere kış turizminin yoğun olduğu bölgelerde boy gösterdiğini anlatan Kartal, “Bölgesi olmak üzere ülkemizin birçok yerinde başarılı DJ’lerin performanslarını görmek mümkün. 2019’un sonunda Çin’de ortaya çıkan ve sonrasında çok kısa bir sürede de tüm dünyaya yayılan Covid19 virüsünün etkisi, üstünden 1 yıl geçmesine rağmen halen etkisini yitirmedi. Ülkeler büyük ölçüde tüm sektörleri kısıtlarken, en çok darbe gören sektör ise eğlence sektörü oldu. Gece kulüpleri, diskolar, cafeler ve sinemelara kadar her yer kapandı. Bu ortamda birçok emekçi gibi DJ’ler de boşta kaldı” dedi.

Pandemi öncesinin en tercih edilen DJ’lerinden biri olan DJ Doğan Kartal, virüs etkisine rağmen müziği korumayı planladıklarını söyledi. Eğlence mekânlarının da kapanmasıyla bu arayı fırsat olarak gördüğünü söyleyen Kartal; ‘’Ev stüdyomda yeni dönemde çalabileceğim müzikler hakkında yeni denemeler yapıyorum. Bir yandan salgından kendimi korumak için tüm önlemlerimi alıyorum. Tüm sosyal mesajlardaki gibi maske ve dezenfektanı yanımdan eksik etmiyorum. Temel ihtiyaçlarım dışında dışarı çıkmayı kesinlikle tercih etmiyorum. Bu süreç maalesef hepimiz için çok kötü gidiyor. Tüm dünya adına çok endişeliyim. DJ performanslarımız çok iyi giderken ve düzenimizi tam rayına oturtmuşken her şey bir anda durma noktasına geldi. Bir çeşit inanılmaz distopya yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Herkese çok geçmiş olsun’’ temennilerinde bulundu.

