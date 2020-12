Vali Doğan: “Alınması gereken tüm tedbirleri kademeli olarak alacağız”

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Covid19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Doğan herkesin birbirine aynı tavsiyelerde bulunduğunu, ancak bu tavsiyelere başta kendilerinin uymadığını ve uyarıların lafta kaldığı söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan salgının başladığı ilk dönemden bu yana başarılı olduklarını belirterek, “Pandemi süreci boyunca Valilik olarak alınması gereken tüm tedbirleri alarak bu süreci en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapmakta olduğumuza inanıyorum. Salgının başladığı ilk dönemden bu yana başarılı olduğumuz herkes tarafından bilinmektedir. Kişisel olarak pandemi kurallarına en titiz şekilde uyarak hem kendimi korumaya hem de topluma örnek olmaya çalıştım. Pandemi süresince şahsımı maskesiz gören hiç olmamıştır. Şu an bile çift maske kullanarak çalışmalarımı yürütmekteyim” dedi.

Toplumun önünde olan kişilere ve kanaat önderlerine de sorumluluklar düştüğünü kaydeden Vali Doğan, “İlimizde vaka sayısının çok arttığı şu günlerde toplumun önünde olan kişilere ve kanaat önderlerine de birtakım sorumluluklar düşmektedir. Salgınla mücadelemizde bizlere destek olmaları, kurallara uyarak topluma örnek olmaları, davranışları ile yol göstermeleri ve bunu gerek tavırlarıyla gerekse sosyal medya yoluyla ortaya koymaları onlardan beklentimizdir. Virüsten kendimizi nasıl koruyacağımız belli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına şahsım da dahil olmak üzere hep birlikte uyacağız ve kalabalık ortamlarda bulunmayacağız. Eşdost, akraba, aile ve ev ziyaretlerini bir süreliğine askıya alacağız. Dostlarımızın, yakınlarımızın düğün, cenaze gibi özel günlerinde eskisi gibi bir araya gelmeyeceğiz. Bir süre tebriklerimizi de taziye dileklerimizi de telefonla ileteceğiz. Zor da olsa bu fedakârlığı göstereceğiz” dedi.

Vali Doğan valilik olarak alınması gereken tüm tedbirleri kademeli olarak almaya devam edeceklerini belirterek, “Herkes birbirine aynı tavsiyelerde bulunurken, tavsiye sahiplerinin bu tavsiyelere başta kendilerinin uymadığı, uyarıların lafta kaldığı da ne yazık ki aşikârdır. Geldiğimiz nokta itibarıyla pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymadığımız takdirde canımızın yanacağını ve bu süreci toplum olarak çok zor atlatacağımızı üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz Valilik olarak alınması gereken tüm tedbirleri kademeli olarak almaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki bu tedbirlere uyacak olan bizleriz. Bu tedbirler, hâlihazırda bizi hastalıktan koruyacak yegâne yöntemdir. Her bir vatandaşımızın başına polis veya sağlık çalışanı dikme imkânının olmadığını bilerek herkesi; daha dikkatli olmaya, kurallara bizzat uymaya, uymayanlara ise mesafe koyarak tavır alıp onları ikaz etmeye, sağlık camiamıza, güvenlik güçlerimize ve bu süreçte görev alan tüm personelimize yani bizlere yardımcı olmaya, bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum” dedi.

