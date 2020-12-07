Payas Emmiyet Müdürü Mustafa Bağ koronaya yenik düştü

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Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ tedavi gördüğü hastanede korona virüs hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bir süre önce yaptırdığı Covid19 testi pozitif çıkan ve İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Bağ'ın cenazesinin memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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