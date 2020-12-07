Antakya’da 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Üzümdalı Mahallesinde S.A'ya ait eve baskın düzenledi. "Divit" isimli tütün tespit köpeğinin de katıldığı aramada, 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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