Koronaya yenik düşen emniyet müdürü Mersin'e uğurlandı Mustafa Bağ'ın cenazesi helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü

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Hatay'da korona virüs (Covid19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın cenazesi, memleketi Mersin'e gönderildi.

Solunum sıkıntısı nedeniyle İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın (59) yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Yoğun bakım servisine alınan Bağ, bir haftadır gördüğü tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Bağ'ın cenazesi, Payas Kaymakamlığı önünde mesai arkadaşları tarafından helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene Payas Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İl Emniyet Müdür Vekili Hayri Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Üngör de katıldı.

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