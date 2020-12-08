Hatay’da kaçak tütün ve içki operasyonu

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Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde yapılan operasyonda 57 bin 411 adet kaçak tütün ürünleri, içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İskenderun yolu ve çevre yolu üzerinde durdurulan otomobillerde yapılan aramada 6 şişe gümrük kaçağı içki, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 205 adet gümrük kaçağı puro, 10 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 350 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli jel, 145 paket (42 bin 400 adet) gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 117 paket (14 bin 40 adet) gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.G. ve B.K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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