Atakaş Hatayspor´dan "ırkçı saldırı" açıklaması



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) ATAKAŞ Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Pierre Webo´ya yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

Vardı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında, Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo´ya, dördüncü hakem tarafından yöneltilen ırkçı söylemin kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtti. Vardı, "Pierre Webo´ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor Kulübü resmi twitter hesabından, "NoToRacism" etiketi ile paylaşım yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-12-09 10:18:58



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