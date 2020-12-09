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Atakaş Hatayspor´dan "ırkçı saldırı" açıklaması

DHA

Atakaş Hatayspor´dan "ırkçı saldırı" açıklaması


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) ATAKAŞ Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Pierre Webo´ya yapılan ırkçı saldırıyı kınadı. 
Vardı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında, Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo´ya, dördüncü hakem tarafından yöneltilen ırkçı söylemin kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtti. Vardı, "Pierre Webo´ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Atakaş Hatayspor Kulübü resmi twitter hesabından, "NoToRacism" etiketi ile paylaşım yaptı. 
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-09 10:18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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