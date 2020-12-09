Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 5. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10'lık üstünlüğü ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
41. dakikada Rayane Aabid’in ceza sahası dışından şutunda kaleciden seken topu Diouf tamamlayarak ağlara gönderdi. 10

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Serkan Ok xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx, Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx, Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx, Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Venkov Popov xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan,Yavuz Buğra Boyar,Jean Claude Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Arda Çınkır, Selim Arslan, Idır Quali, Ruben Riberiro
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Erzurumspor: Fabien Farnolle, Gabriel Obertan xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx, Rashad Muhammed xx, Arsydas Novıkovas xx, İbrahim Akdağ xx, Arturo Mina xx, Osman Çelik xx, Ricardo Pires Gomes xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx
Yedekler: Kayacan Erdoğan,Batuhan Ünsal, İbrahim Sıssoko, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Petrus Boumal Mayege, Emrah Başsan, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Gol: Diouf (dk. 41) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Adama Traore, David Akintole (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (Maç ...
Hatay'da vaka artışı tedirgin etti
YEREL HABERLER Hatay'da vaka artışı tedirgin etti
Hatay’da güvenlik güçlerinden maske denetimi
YEREL HABERLER Hatay’da güvenlik güçlerinden maske denetimi
Hatay’da yol kenarında ceset bulundu
YEREL HABERLER Hatay’da yol kenarında ceset bulundu
Binlerce fidan toprakla buluştu Hatay'da yangında zarar gören ormanlık alanlar yeniden yeşilleniyor
YEREL HABERLER Binlerce fidan toprakla buluştu Hatay'da yangında ...
Hatay'da, yılbaşı öncesi hindiler satışta
YEREL HABERLER Hatay'da, yılbaşı öncesi hindiler satışta
Uyuşturucu haplar duvarın içinden çıktı Hatay’da bir evin duvarını kıran polis 5 bin 147 adet extacy hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplar duvarın içinden çıktı Hatay’da bir ...
Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
Atakaş Hatayspor´dan "ırkçı saldırı" açıklaması
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor´dan "ırkçı saldırı" açıklaması
Hatay'da tarihi turistik bölgede yangın
YEREL HABERLER Hatay'da tarihi turistik bölgede yangın
Ömer Erdoğan: "Erzurum'u yenip galibiyet serisine başlamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Erzurum'u yenip galibiyet serisine ...
Ömer Erdoğan: Erzurumspor maçını kazanarak seri yakalamak istiyoruz
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: Erzurumspor maçını kazanarak seri ...
Kaymakam Kütük: "Belirti olduğu anda doktora başvurun"
YEREL HABERLER Kaymakam Kütük: "Belirti olduğu anda doktora ...
Hatay’da kaçak tütün ve içki operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak tütün ve içki operasyonu
Hatay’da PTT şubesi önündeki kuyruklar korkutuyor
YEREL HABERLER Hatay’da PTT şubesi önündeki kuyruklar korkutuyor
Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını ...
Hatay Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen ...
Vaka sayısının yüzde 125 arttığı Hatay'da, halktan öz eleştiri
YEREL HABERLER Vaka sayısının yüzde 125 arttığı Hatay'da, halktan öz ...
Maket cep telefonlarını gerçekmiş gibi satmışlar
YEREL HABERLER Maket cep telefonlarını gerçekmiş gibi satmışlar
Koronaya yenik düşen emniyet müdürü Mersin'e uğurlandı Mustafa Bağ'ın cenazesi helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü
YEREL HABERLER Koronaya yenik düşen emniyet müdürü Mersin'e ...
Vakalar yüzde 125 arttı, Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
YEREL HABERLER Vakalar yüzde 125 arttı, Hatay halkı tedbirlerin ...
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Antakya’da 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Antakya’da 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X